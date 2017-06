Oslo blir Europas miljøhovedstad i 2019

Kandidatbyene er blitt vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv.

– Det er en fantastisk anerkjennelse for Oslo å bli Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ligger i front på en rekke områder og passerte en milepæl i fjor da flere valgte å reise kollektivt framfor å kjøre bil. Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv, sier en strålende fornøyd byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Han sier hele byen inviteres med når Oslo i 2019 skal vise framtidens miljøløsninger sammen med Europa.

Trykker til mot Trump

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) passer på å rette en pekefinger til USAs president Donald Trump, som torsdag kunngjorde at USA trekker seg fra Parisavtalen. Aldri har byenes rolle vært viktigere, understreker Berg.

– Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet. Som Europas miljøhovedstad kan vi vise hvordan det gode byliv og god politikk henger sammen. Samarbeid på tvers av Europa kan gi flere mot til å lede an i det grønne skiftet, sier Berg.

På Rådhusplassen i Oslo ble et stort gratulasjonsbanner i hui og hast hengt opp fredag ettermiddag like etter at det var klart at Oslo hadde dratt i land den prestisjefylte miljøprisen, som kvalifiserer byen til å bli Europas miljøhovedstad i 2019.

En såkalt el-lastesykkel delte ut is til dem som fartet forbi. Også Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) meldte sin ankomst, mens rådhusklokkene klinket til med tonene av «We are the champions» av Queen.

I siste runde konkurrerte Oslo mot Gent i Belgia, Lahti i Finland, Portugals hovedstad Lisboa og Tallinn i Estland om den grønne tittelen. Oslo ble slått på målstreken av Slovenias hovedstad Ljubljana om den samme tittelen i 2016.

Prisen deles ut hvert år til en europeisk by med mer enn 100.000 innbyggere.

Rollemodeller

Europas miljøhovedstad er resultatet av et initiativ fra 15 europeiske byer og en sammenslutning av estiske byer tilbake i 2006. Kåringen ses på som et ledd i EU-kommisjonens mål om å vektlegge klimaarbeidet i unionen.

Målet med kåringen er å belønne byer som over tid kan vise til høye miljøstandarder. Kåringen skal også oppmuntre europeiske byer til å forplikte seg til pågående og ambisiøse klimaforbedrende tiltak og en bærekraftig utvikling. Byene som er best i klimaklassen skal på denne måten være rollemodeller for alle andre byer i Europa.

Oslo skåret best i følgende kategorier: Lokale bidrag til bekjempelse av globale klimaendringer, transport, natur og biodiversitet, luftkvalitet, støy, avfallsproduksjon og –håndtering, miljøinnovasjon og bærekraftig sysselsetting, samt energimessig yteevne. Oslo kom på andreplass på grønne byområder og lokalmyndighetenes miljøstyring, men ble nummer seks på vannforbruk og nummer sju på håndtering av avløpsvann.

