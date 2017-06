Oslo Børs avsluttet uka i minus

Mest omsatt fredag var Telenor, som falt med marginale 0,1 prosent, fulgt av Yara International (+0,4) og spillselskapet Gaming Innovation Group, som også ble dagens taper med et fall på 7,7 prosent.

Blant børsens største selskaper var det kun røde tall å se da fredagshandelen var over, bortsett fra allerede nevnte Yara. DNB falt med 1 prosent, Norsk Hydro med 0,7, Statoil med 0,5 og Orkla med 0,1 prosent.

Dagens soleklare børsvinner var et annet spillselskap, Hugo Games, som steg med hele 150 prosent etter nyheten om en mulig avtale med den franske fotballklubben PSG. Selskapet er imidlertid ikke notert på hovedindeksen.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene steg i motsetning til Oslo. DAX 30 i Frankfurt endte opp 1,3 prosent, CAC 40 i Paris steg med 0,5 prosent, mens FTSE 100 i London sto omtrent på stedet hvil.

Oljeprisen falt kraftig onsdag, tok seg opp torsdag, men falt på nytt kraftig fredag. Prisen på et fat nordsjøolje endte igjen under 50 dollar og ble omsatt for rundt 49,4 dollar, mens et fat amerikansk lettolje ble omsatt for 47,2 dollar fatet.

(©NTB)