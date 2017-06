Lagmannsretten åpner for gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet mener at 180.000 kunder i tre aksjefond har betalt for en tjeneste de ikke har fått. De ønsker å gå til sak med et totalt krav mot banken på over 690 millioner kroner.

I begynnelsen av januar bestemte Oslo tingrett at Forbrukerrådet får gå til sak mot DNB. Banken anket saken til lagmannsretten, som nå mener at saken får gå for retten.