Kommuner gjør opprør mot vannscooterne

Kommunestyret i Tjøme i Vestfold ønsker å vedta forbud mot vannscootere i sin skjærgård og håper å ha forbudet på plass for sommeren setter inn. Nå følger flere kommuner etter, ifølge NRK.

– Vi ønsker også å få til dette, men vår utfordring er å få til vedtaket før sommeren. Det siste kommunestyremøtet før sommeren er 15. juni så det blir knapt med tid, sier ordfører Jone Blikra i Kragerø i Telemark.

Han satser på å få holdt et ekstraordinært kommunestyremøte for å få banket vedtaket og innført vannscooterforbud før sommeren. Også i nabokommunen Bamble jobbes det nå med å få vedtatt et forbud.

Forskriften som regulerer bruk av vannscootere, ble fjernet i mai, hvilket betyr at vannscootere blir ansett på lik linje med småbåter. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk Friluftsliv ønsket tre av fire kommuner å beholde forskriften.

– Det er nok ikke sånn at man kan forby vannscootere bare fordi man ikke liker vannscootere. Forbudene de eventuelt lager, må nok gjelde alle fartøy, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp).

(©NTB)