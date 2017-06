Høyesterett avviste anke fra mann som drepte kona med rifle

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra mannen, skriver avisa Hadeland.

9. januar 2016 døde kvinnen i begynnelsen av 40-årene etter å ha blitt truffet av et skudd fra en storviltrifle i et bolighus på Gran. Ektemannen ble siktet for uaktsomt drap. Siktelsen ble senere endret til forsettlig drap.

Mannen ble i Gjøvik tingrett dømt til tolv års fengsel i november i fjor. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett som skjerpet straffen til 13 års fengsel. Mannen anket straffeutmålingen til Høyesterett.

