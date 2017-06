Elsyklister trekker opp gjennomsnittsfarten på veiene

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at mens det sykles i 18 kilometer i timen med elsykkel, er gjennomsnittsfarten på sykkel uten motor 16,8 kilometer i timen. Brutt ned på kjønn, viser beregningene at menn sykler i 17,5 kilometer i timen på vanlig sykkel og i 18,6 kilometer i timen med motorhjelp.

For kvinner er de tilsvarende hastighetene henholdsvis 15,7 og 17,5 kilometer i timen.

Men aller raskest går det når menn tar elsykkelen til jobb. Her er gjennomsnittsfarten beregnet til 21,8 kilometer i timen.

Det er Transportøkonomisk institutt som har funnet ut at menn gjennomgående sykler raskere enn kvinner – uansett hva slags formål de har med turen. Det gjelder også på elsykkel, hvor begge kjønn holder høyere fart enn de tradisjonelle syklistene. Hastighetsøkningen er imidlertid større for kvinner enn for menn når de går fra vanlig sykkel til elsykkel.

Forskerne har utviklet en modell som kan beregne hvor høy gjennomsnittsfart man vil holde avhengig av infrastruktur, topografi og informasjon om syklisten. Modellen er basert på data hentet inn fra 721 Oslo-syklister som har brukt appen Sense. DAT, men kan «med noen forbehold brukes i andre regioner i Norge», ifølge TØI. Elsykkelandelen i datasettet ligger på rundt 25 prosent.

