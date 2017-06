Budsjettkameratene bruker pinsen til å lande budsjettforhandlingen

Det ligger ikke an til noen nye forhandlingsmøte før etter langhelgen, får NTB opplyst etter at regjeringspartiene Høyre og Frp møtte KrF og Venstre ved lunsjtider fredag.

– Jeg syns vi holder ruta og tidsplanen bra. Men vi trenger pinsen til å gå gjennom en del av detaljene, sier KrFs Hans Olav Syversen, som også er leder av finanskomiteen, til NTB.

Nå drar forhandlerne hver til sitt. Syversen ser ikke noe behov for å bli sittende på Stortinget i helligdagene.

– Vi håper vi kan bruke de elektroniske virkemidlene vi har til rådighet, sier han med et smil.

De fire partiene har gitt seg selv frist til onsdag 7. juni med å legge fram en avtale. Syversen vil ikke gå inn på hvilke temaer det nå forhandles om.

Også Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik er optimistisk.

– Vi har kommet et steg videre og begynner å se konturene av et sluttresultat. Men vi er nå enige om at vi kommer til å bruke pinsen før vi endelig konkluderer, sier han.

(©NTB)