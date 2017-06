Aktor vil ha 120 dagers fengsel i ulvesaken

Aktor mener Nordsveen også bør nektes å delta i jakt i to år. Nordsveen er tiltalt for medvirkning til ulovlig jakt i 2104, noe han nekter straffskyld for.

Ankesaken har vært oppe for Eidsivating lagmannsrett. Nordsveen ble frifunnet forrige gang saken gikk for retten, men Høyesterett mente loven ble brukt feil, opphevet frifinnelsen og sendte saken tilbake til lagmannsretten for ny behandling.

I den nye behandlingen vil Nordsveens handlinger bli vurdert opp mot straffeloven og ikke den mildere naturmangfoldsloven som forrige lagmannsrett kom fram til, skriver Østlendingen.

– Nordsveen har vært en aktiv mellommann, sa aktor i sin prosedyre i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett. Han mener at det finnes nok bevis etter telefonavlytting, telefon- og databeslag og GPS-sporing til at Nordsveen må dømmes, til tross for at han ikke deltok rent fysisk i den ulovlige ulvejakten.

Forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen la ned påstand om full frifinnelse av sin klient.

– Nordsveen har aldri vært til stede under ulvejakten i Strandbygda. Trysil-jegeren var aldri der. Heller ikke hans hunder, slo Mejdell Jakobsen fast.

Dom i saken faller 4. juli. Fire andre menn fra Elverum er allerede dømt i ulvesaken i Høyesterett.

