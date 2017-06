Aktor vil ha «lurelegen» dømt til fengsel i to år og ni måneder

Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Aust-Agder tingrett onsdag. Hun er tiltalt for 22 forhold, blant annet grovt bedrageri, trusler, vold, ulovlig våpenbesittelse, hensynsløs og skremmende atferd, brudd på helsepersonelloven og råkjøring.

Fredag la politiadvokat Håvard Ryengen ned påstand om at kvinnen må dømmes til to år og ni måneders fengsel, ifølge Agderposten. Han mener det må trekke i skjerpende retning at kvinnen «utspekulert og kynisk» har opparbeidet seg et tillitsforhold til de fornærmede i saken før hun påførte dem et samlet tap på 1,6 millioner kroner.

– Det er helt ubegripelig at folk kan få seg til å gjøre noe slikt, hevdet Ryengen og viste spesielt til hvordan hun lurte en MS-syk kvinne for over 130.000 kroner.

33-åringen utga seg for å være lege eller kirurg ved Sørlandet sykehus ved flere anledninger, derav tilnavnet «lurelegen». Hun fjernet blant annet en spiral fra en pasients underliv. I virkeligheten er kvinnen arbeidsledig.

