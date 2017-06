62-åring dømt til tolv års fengsel for drap på kona i Oslo

Straffen i Borgarting lagmannsrett er lik straffen mannen ble dømt til i Oslo tingrett i november 2016. Aktor hadde i ankesaken lagt ned påstand om fengsel i 14 år.

Etter å ha vurdert saken opp mot tidligere dommer i Høyesterett kom lagmannsretten fram til at 62-åringen i utgangspunktet må dømmes til mellom 13 og 13,5 års fengsel. Retten mener imidlertid det er formildende at 62-åringen hele tiden har fastholdt sin uforbeholdne tilståelse, og satte derfor straffen til tolv års fengsel.

Pleietrengende

62-åringens kone var 49 år gammel da drapet skjedde i deres leilighet på Rødtvet i Oslo. Ifølge dommen hadde kvinnen fått en alvorlig skade i ryggen kort tid etter at de giftet seg i 2011. Etter en mislykket ryggoperasjon i 2013 ble kvinnen lammet i underkroppen og var avhengig av omfattende pleiehjelp. I tillegg til hjelp fra helsevesenet, ble mye av omsorgsarbeidet utført av ektefellen.

At mannen var sliten og oppgitt over situasjonen, og hadde et stort underskudd på søvn da drapet skjedde mens hun sov natten for snart to år siden, mener lagmannsretten ikke kan vurderes som formildende. Retten mener på sin side at det er flere skjerpende omstendigheter i saken, og peker ikke minst på at 62-åringen knivstakk sin kone flere ganger i brystet.

Forsvarsløs

Det vurderes også som skjerpende at drapet ble begått overfor en forsvarsløs person og av den personen som var hennes nærmeste og hovedomsorgsgiver. Som følge av lammelsen var hun også helt ute av stand til å verge seg mot angrepet.

– Det må videre legges til grunn at hun i en kort periode før hun døde må ha følt sterk frykt da hun våknet og ble klar over hva domfelte gjorde med henne, skriver retten og viser til at kvinnen hadde avvergingsskader på begge hendene og den ene overarmen.

