Utviste asylsøkere rammet av bombeangrepet i Kabul

Hotellet Rhosan Plaza ligger bare noen få hundre meter fra stedet hvor onsdagens bombe gikk av, skriver ABC Nyheter. Hotellet skal også ha blitt rammet i et terrorangrep i fjor.

Minst 90 personer ble drept, og over 450 andre såret da bomben gikk av i rushtrafikken onsdag morgen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) og norske myndigheter pleier å tilby opphold på hotellet for dem som blir uttransportert og reiser med assistert retur til Afghanistan. De blir innlosjert på hotell i 14 dager mens de reetablerer seg.

På hotellet bor flere enslige mindreårige asylsøkere og andre asylsøkere som ble returnert fra Norge i slutten av mai. En av de returnerte, en ung gutt, sier på telefon til ABC Nyheter at han ikke føler seg trygg.

– Jeg ba Norge om beskyttelse, men UDI mener at Kabul er et trygt sted. Hvordan kan de si det? Jeg er ikke trygg et eneste minutt, jeg frykter det vil skje mer her allerede i morgen, sier han.

Flere kilder sier til ABC Nyheter at hotellet er påført skader. Også en talsmann for hotellet opplyser at bygningen ble rammet.

– Hotellet er ikke helt ødelagt, men alt av glass og vinduer er knust, skriver talspersonen og opplyser at rundt 20 returnerte asylsøkere fra Norge bor på hotellet.

UDI opplyser imidlertid at deres samarbeidspartnere ikke har meldt om skader.

– De har rapportert at bomben verken rammet hotellbygningen eller ansatte og gjester, til tross for at det var en stor eksplosjon, og at hotellet ligger i nærheten av der bomben gikk av, sier enhetsleder i returenheten i UDI, Katinka Hartmann.

