To av fire pågrepne etter bråk i Groruddalen løslates

Alle de fire pågrepne er menn mellom 18 og 20 år gamle.

– En mann er løslatt allerede. Andremann vil løslates i løpet av torsdag. Vi har ikke bestemt oss for om de to siste skal løslates, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til NTB.

Politiet pågrep mandag kveld to menn på 19 og 20 år. Dagen etter ble ytterligere to menn pågrepet. Alle fire er fortsatt siktet for skadeverk.

– Mistanken mot to av de siktede er styrket sier Buanes.

Ved 2-tiden natt til onsdag var det satt fyr på søppelkasser ved Stovner. Ifølge Aftenposten er det tredje uke på rad nå med hærverk og brannstiftelser i Groruddalen.

Flere ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

Ungdommene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro. Politiet har trappet opp samarbeidet med skole, barnevern, trossamfunn og bydelen. Det er i tillegg opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen.

(©NTB)