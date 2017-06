Scandinavian Star-kommisjonen: Ingen holdepunkter for sabotasje

Torsdag klokka 12 overleverte kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Frank Kjetil Olsen, sin rapport til stortingspresident Olemic Thommesen.

159 mennesker, de fleste nordmenn, omkom i ulykken på bilferja natt til 7. april 1990.

Scandinavian Star var på vei fra Oslo til Fredrikshavn da det begynte å brenne i en bylt sengetøy utenfor en lugar ved 2-tiden om natta.

Naturlig forklaring

I rapporten konkluderer kommisjonen med at måten den katastrofale brannen utviklet seg på, har sin naturlige forklaring i overoppheting av skipets stålkonstruksjon.

Kommisjonen finner lite som støtter oppunder mistankene om sabotasje som har versert. Blant annet har det vært hevdet at et hydraulikkrør fylt av olje ble brukket av med vilje for å gi næring til brannen, og at det ble brukt diesel fra skipets beholdning for å øke brannen.

Dette finner kommisjonen få eller ingen holdepunkter for etter vitneforklaringer om hva som skjedde og når.

Avviser forsikringssvindel

Kommisjonen avviser også påstandene om at brannen ble påsatt for at eierne skulle få utbetalt forsikringssummen. Det er ingen ting som tyder på at skipet var overforsikret eller at dette skulle være i eiernes interesse, konkluderer granskerne.

Heller ikke politiet fant holdepunkter for et mulig økonomisk motiv bak brannstiftelsen da etterforskningen ble gjenopptatt i 2014.

I tillegg til å gjennomgå all tilgjengelig dokumentasjon, har kommisjonen innhentet forklaringer fra 70 personer. Dette inkluderer personer som ikke tidligere har vært avhørt av politiet i saken.

Kritikk av myndighetene

Myndighetene, i særdeleshet Helsedepartementet og Helsedirektoratet, får derimot til dels kraftig kritikk for oppfølgingen av overlevende, pårørende og etterlatte.

Kommisjonens hovedinntrykk er at det har vært lite eller intet politisk fokus på helsemessig og psykososial oppfølging

- Det er kritikkverdig at Helsedirektoratet ikke tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen, heter det i rapporten.