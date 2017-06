Oslo Børs tok seg svakt inn etter nedtur

Mest omsatt var Statoil, fulgt av Subsea 7 og Marine Harvest. Statoil steg med 0,1 prosent, mens Subsea 7 gikk tilbake med 0,7 prosent og Marine Harvest steg med 2 prosent.

Blant de øvrige største selskapene på hovedindeksen falt Telenor med 1,1 prosent, mens de øvrige gikk moderat framover. Orkla steg med 1,4 prosent, Yara International med 1,2, DNB med 0,5 og Norsk Hydro med 0,3 prosent.

Torsdagens børsvinner på hovedindeksen ble Asetek som steg med 8,6 prosent, men dog med lite omsetning, mens Photocure ble dagens taper med en tilbakegang på 4,6 prosent.

Alle de største europeiske aksjeindeksene gikk moderat fram torsdag. CAC 40 i Paris steg med 0,7 prosent, DAX 30 i Frankfurt med 0,4 og FTSE 100 i London med 0,3 prosent.

En fallende oljepris var sterkt medvirkende til onsdagens nedtur på børsen, men steg noe torsdag. Et fat nordsjøolje omsettes for rundt 51,2 dollar fatet (etter å ha falt under 50 dollar onsdag), mens et fat amerikansk lettolje ligger på rundt 48,9 dollar.

