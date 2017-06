Miljøorganisasjoner fordømmer Trumps exit fra Parisavtalen

– Trump har tatt en svært umoralsk beslutning, som vil ha negative konsekvenser for hele verden, men også for amerikanerne, som Trump feilaktig påstår at vil ha godt av at USA trekker seg, sier Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge.

– Det er et stort tilbakeslag for arbeidet med å begrense utslippene av klimagasser at verdens nest største utslippsland fornekter klimavitenskapen, og trekker seg ut. Vi forventer nå at verdenssamfunnet øker sine ambisjoner om utslippskutt, og samtidig sørger for at USAs uansvarlige og uforståelige alenegang i klimasaken får konsekvenser for dem, sier leder Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Donald Trumps beslutning betyr at Norge må gjøre mer, ikke mindre og at avgjørelsen må mane til handling, ikke avmakt, mener Natur og Ungdom.

– Vi kan ikke sitte på hendene og vente på at et annet land bestemmer seg for å leke frelser. Ansvaret for å stanse klimaendringene hviler på skuldrene til alle verdens land; dette inkluderer også Norge. At Trump nå trekker seg ut, betyr at resten av verden må gjøre mer, ikke mindre, sier Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom.

(©NTB)