Færre dør i trafikkulykker

Blant de ti som mistet livet i mai-trafikken var det fem bilførere, fire motorsyklister og én fotgjenger.

– Det er positivt at utviklingen går i riktig retning, men de nasjonale målene er enda mer ambisiøse. Fremdeles mister altfor mange livet eller blir alvorlig skadd. Arbeidet må intensiveres, og politikontroller er dokumentert et av det mest effektive «verktøyene» mot trafikkulykker, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk mener Utrykningspolitiet (UP) er blant de viktigste aktørene bak nedgangen i antall ulykker, og de er kritisk til det regjeringsoppnevnte Frøstrup-utvalgets forslag om å legge ned UP.

– Det er hevet over enhver tvil at UPs virksomhet bidrar sterkt til å luke bort farlige trafikanter fra veiene, mener Johansen.

I 2015 tok UP 104.609 personer for trafikkforseelser, og tallet økte til 113.043 i 2016. Ved utgangen av april hadde UP tatt 39.416 på norske veier. Det er en økning fra 36.730 i samme periode i fjor.

– Forslaget om å legge ned UP strider mot dokumentert trafikksikkerhetsforskning. Politikontroller er et av de dokumentert mest effektive tiltakene for å få ned antallet ulykker. Vi trenger flere kontroller, ikke færre, sier Johansen.

