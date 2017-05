Ungdomspolitiker i Høyre raser mot egne stortingsrepresentanter

Unge Høyre reagerer kraftig på at partiets stortingspolitikere vil si nei til å endre loven nå, skriver Bergens Tidende.

Landsmøtet vedtok i vår, med 173 mot 170 stemmer, at partiet ville fjerne lovforbudet mot å drikke alkohol i offentlige parker. Det ble dermed en del av partiprogrammet og offisiell Høyre-politikk.

I neste uke legger regjeringskollega Frp fram et forslag på Stortinget om å endre dagens regelverk til å tillate alkohol under 22 prosent i parker, men helsepolitisk talsperson i Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, sier partiet ikke vil sikre flertall for lovendringen nå.

Hun begrunner dette med samarbeidsavtalen mellom KrF og Venstre der det står at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk skal ligge fast i denne stortingsperioden. Hun mener også at en endring må utredes grundig og ikke vedtas i all hast.

– Vårt landsmøte har vedtatt en formulering rundt pils i park. Det er noe vi har sagt at Høyres stortingsgruppe skal jobbe for i neste periode, sier hun.

Leder for Hordalands Unge Høyre, Tobias Strandskog, reagerer kraftig og mener at stortingspolitikerne på denne måten ikke respekterer landsmøtets vedtak.

– Når vi drar til et landsmøte, og får gjennomslag for politikken vår, så forventer jeg så klart at man får gjennomført den politikken når man får muligheten i Stortinget, sier han.

Strandskog får støtte fra Unge Venstres Sondre Hansmark Persen, som peker på at også samarbeidspartiet Venstre i sitt program går inn for at kommunene selv skal bestemme om de skal tillate alkohol i parker.

