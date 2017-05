To nye menn pågrepet etter Stovner-uro

Til tross for pågripelsene fortsetter bråket. Ved 2-tiden natt til onsdag var det satt fyr på konteinere med søppel ved både Stovner og Fossum kirker. Da politi og brannvesen kom fram til stedet, var det ingen personer å se, skriver Aftenposten. Ifølge avisen er det tredje uke på rad nå med hærverk og brannstiftelser i Groruddalen.

Politiet pågrep mandag kveld to menn på 19 og 20 år. Dagen etter ble ytterligere to menn pågrepet. Alle fire sitter i arresten og er siktet for skadeverk.

Politiet har ikke bestemt seg for om noen av de fire skal løslates eller om det er aktuelt å be om varetektsfengsling.

– Det er en vurdering vi tar fortløpende. For de første pågrepnes del må vi bestemme oss innen torsdag, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til NTB.

Hun sier alle er avhørt, men ønsker ikke å si noe om hva de har forklart i avhør.

– Det er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen, sier hun.

Bakgrunnen for pågripelsene er at en ungdomsgjeng herjet i området tre netter på rad. Bråket startet natt til lørdag.

Påtent

Politiet har vært i samme område flere ganger etter at ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

Noen satte blant annet fyr på papir som var lagt på taket av en bil. Kort tid etterpå kom melding om brann på Vestli barneskole. Samtidig ble det kastet stein mot en vekter på stedet.

Natt til søndag ble tre unge gutter i 17- og 18-årsalderen innbrakt fordi de nektet å forlate området etter å ha blitt bortvist. De ble ikke pågrepet.

Stein

Ungdommene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.

Politiet ser alvorlig på hendelsene og har trappet opp samarbeidet med skole, barnevern, trossamfunn og bydelen. Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.

Politiet har anslått at 10 til 15 ungdommer kan ha vært involvert, men avviser at det er snakk om gjengdannelser. Hva motivet for hærverk og steinkastingen er, vil politiet ikke spekulere på.

Svenske tilstander

Forsker på kriminelle gjenger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), Inger Lise Lien, roper nå varsku.

– Veldig mye minner om det som skjer i Rinkeby og Malmö. Det er veldig viktig å ta dette veldig alvorlig, sier Lien til P4.

Forskeren frykter at episodene kan bli flere og verre og at vi kan bevege oss mot det som blir omtalt som «svenske tilstander»

– Hvis ikke problemet tas ved roten, så kan det spre seg. Det kan komme folk som vil kopiere dette, som ser at det virker, og så vil sinnet kunne bre seg videre, sier Lien.

