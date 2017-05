Opplysninger om nordmenn på avveie etter hacking av klinikk i Litauen

Flere norske pasienter er forsøkt presset for penger.

– Dersom du blir forsøkt utpresset, anbefaler vi aldri at man betaler, da man ikke har noen garanti for at utpresserne gjør det de lover, skriver Kripos på sin Facebook-side.

Kripos anbefaler videre at de som er blitt forsøkt presset for penger tar kontakt med sitt lokale politi.

– Ta vare på relevant informasjon om hvordan du ble kontaktet av utpresseren og om hvilken Bitcoin-adresse som ble oppgitt for betaling, skriver Kripos videre.

Dersom man finner sitt navn i tilknytning til lekkasjen i Googles søkemotor, anbefaler politiet at man ber Google om å fjerne personlig informasjon fra søkemotoren. Kripos har lagt ut lenke til riktig skjema.

(©NTB)