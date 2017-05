Mann dømt til fengselsstraff fordi han var svensk

25-åringen ville, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett, sannsynligvis sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige, og pendler til Norge for å jobbe, skriver Stavanger Aftenblad.

Før årsskiftet ble 25-åringen dømt til åtte måneders fengsel i Stavanger tingrett for oppbevaring av 1,5 kilo marihuana og oppbevaring av våpen og ammunisjon. Fire måneder av fengselsstraffen ble gjort betinget, men etter lagmannsrettens behandling ble straffen omgjort til to måneders ubetinget fengsel og seks måneders betinget.

I dommen heter det at lagmannsretten verken i lovgivningen eller i rettspraksis finner at det er åpnet for å anvende samfunnsstraff overfor personer uten bopel i Norge.

Mannen erkjente straffskyld for alle forholdene.

Det hører med til historien at Justis- og beredskapsdepartementet i et høringsnotat skriver at «Det kan virke urettferdig at i saker hvor nordmenn kan få samfunnsstraff, vil for eksempel en svensk borger få fengselsstraff. Det er dessuten dårlig sammenheng i regelverket når fengselsstraff kan overføres til andre nordiske land, men ikke samfunnsstraff.»

En lovendring kan derfor være på trappene, og 25-åringens advokater har anket dommen inn for Høyesterett.

