Mann døde etter fall i trapp i Bergen

Det var ingen vitner til ulykken som skjedde like før klokken 2 på natten, men politiet har hentet foto fra overvåkingskameraer og dannet seg et bilde av hva som har skjedd. Politiet har ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, opplyser Jannicke Bremar Johannessen, fungerende seksjonsleder ved vold- og sedelighetsavsnittet i bergenspolitiet, til Bergens Tidende.

– Mannen var alene på stedet. Så langt vi har konstatert er ingen verdisaker på avveie. Alt tyder på at 53-åringen har hatt et uhell, sier politioverbetjenten.

