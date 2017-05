Kraftig fall på Oslo Børs

Orkla-aksjen var mest omsatt, men falt med 1,11 prosent etter at delvis Orkla-eide Jotun la fram et svakere resultatet enn ventet sent tirsdag kveld, noe børsen reagerte på umiddelbart etter åpning onsdag morgen.

Av de øvrige børslokomotivene var det bare Telenor som endte på plussiden med en oppgang på 1,7 prosent. Alle de øvrige falt på en dårlig dag for børsen. Norsk Hydro falt med hele 4,1 prosent, Yara International med 2,9, DNB med 1,6 og Statoil med 1,3 prosent.

Også ellers på hovedindeksen var det mye rødt. Av aksjene med noenlunde aktivitet falt Next Biometrics Group med 7,7 prosent, Petroleum Geo-Services med 7,4 prosent og Golden Ocean Group med 6,2 prosent. De få aksjene i pluss hadde liten aktivitet, men Nordic Nanovector noterte seg for en oppgang på 4,6 prosent.

De toneangivende europeiske aksjeindeksene gikk i motsetning til Oslo i pluss onsdag. DAX 30 i Frankfurt steg med 0,6 prosent, FTSE 100 i London med 0,2 og CAC 40 i Paris med 0,1 prosent.

Medvirkende til nedgangen på børsen var også dagens oljepris, som også gikk markert ned. Et fat nordsjøolje falt så vidt under 50 dollar fatet, og ble omsatt for rundt 49,9 dollar. Et fat amerikansk lettolje falt også kraftig, ned til 47,9 dollar.

(©NTB)