Høyere bompengesatser i Bergen

Tre av de 33 sakene som ble behandlet onsdag dreide seg om bomstasjoner og en økning av takstene. Både Ap, Venstre, KrF, SV, Sp, MDG og mesteparten av Høyre stemte ja til de viktigste punktene i den såkalte byvekstavtalen og de nye bompengesatsene, mens Frp og Rødt stemte nei, skriver Bergens Tidende.

– Jeg er glad for at vi får et så bredt flertall, sånn at denne avtalen står seg over tid. Bompenger er ikke positivt i seg selv, men det er veldig mye bra tiltak som ligger inne i denne pakken, sier Arbeiderpartiets Geir Dale.

For personbiler med bensin- og hybridmotor øker takstene med noen få kroner, men for diesel- og lastebiler blir økningen på opp mot 40 prosent. Om få år risikerer også elbiler å måtte betale bompenger i bomringen rundt byen, skriver VG.

(©NTB)