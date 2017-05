Utenriksdepartementet refser egen bistandspraksis 

En fersk rapport fra Utenriksdepartementet viser at lover og regler er tilstrekkelige, men at det er utfordringer med å etterleve regelverket i tildelingsprosesser og økonomistyringen i tilskuddsavtaler.

Hovedfunnene i rapporten viser blant annet at budsjettvurderingene fremstår som gjennomgående svak, og at habilitetsvurderinger ikke er gjennomført i henhold til rutiner. Videre er " kvaliteten av partnervurderingene varierende. I flere tilfeller erstattes partnervurderingen med en henvisning til erfaringer fra tidligere samarbeid», heter det i rapporten.

– Etter at gjennomgangene nå er sluttført er min foreløpige vurdering at det interne regelverket og de sentrale lovverk som regulerer tilskuddsforvaltningen, er tilstrekkelige. Utfordringene er snarere knyttet til etterlevelse og praktisering av eksisterende internt regelverk, samt dokumentasjon av at de nødvendige vurderinger av regelverk er gjennomført, skriver utenriksminister Børge Brende (H) i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, ifølge VG.

– Skremmende

– Det er skremmende hvordan UD selv kommer ut av sin egen evaluering av hvordan de har håndtert norske bistandsmidler, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til avisa.

Hareide sier til avisa at han mener håndtering av bistandsmidler må løftes ut av UD, og han foreslår at Norad gis økt kapasitet for å overta arbeidet.

– Vi vil nå søke å få flere partier med på en slik endring. Samtidig vil det være naturlig at Norads leder går inn i UDs ledelse og rapporterer direkte til utenriksministeren, som vil ha den politiske styringen, understreker Hareide.

– Dobbeltrolle

Det var i desember i fjor at Brende beordret eget departement til å gjøre to granskninger. Det ene var stikkprøvekontrollen. Det andre var en gjennomgang av UDs sjuårige samarbeid med International Law and Policy Institute AS (ILPI) fra 2009 til 2016.

Sistnevnte gjennomgang viser at lover, regelverk og interne retningslinjer knyttet til tilskuddsforvaltning og anskaffelser ikke har vært overholdt fullt ut i utenrikstjenestens samarbeid med ILPI.

Rapporten peker på at ILPIs doble rolle som både tilskuddsmottaker og tjenesteleverandør er spesiell og at regelverket om journalføring og oppbevaring av dokumentasjon i flere tilfeller er brutt.

«Gjennomgangen har ikke funnet dokumentasjon som viser at UD stilte spørsmål ved denne dobbeltrollen», heter det i rapporten til Sentral kontrollenhet, som er Utenriksdepartementets egne granskere.

I desember konkluderte Sentral kontrollenhet at selskapet burde vært utelukket som mottaker av tilskuddet på 24 millioner kroner fra UD i 2011.

