To pågrepet etter skadeverk på Vestli og Stovner

Tirsdag ble mennenes hjem ransaket. Bare den ene er hittil avhørt, melder Aftenposten.

– Det er for tidlig å si om de to vil bli fremstilt for varetektsfengsling, men i avhør har den ene ikke erkjent straffskyld, sier påtaleansvarlig Trude Maren Buanes ved Stovner og Manglerud politistasjon til Aftenposten.

Hun bekrefter at de pågrepne er kjent av Stovner-politiet for kriminelle handlinger. De to har ennå ikke fått oppnevnt forsvarere.

Politiet har blant annet gått gjennom bilder fra overvåkingskameraer for å komme nærmere hvem som står bak steinkasting og brannstifting på Vestli i Oslo.

Tre netter på rad

Denne helgen herjet ungdomsgjeng i området for tredje natt på rad. Bråket startet natt til lørdag. Politiet har vært i samme område flere ganger etter at ungdommer har tent på søppel og kastet stein mot vektere, politi og brannvesen.

Noen satte blant annet fyr på papir som var lagt på taket av en bil. Kort tid etterpå kom melding om brann på Vestli barneskole. Samtidig ble det kastet stein mot en vekter på stede.

Natt til søndag ble tre unge gutter i 17- og 18-årsalderen innbrakt etter at de nektet å forlate området etter først å ha blitt bortvist.

Stein fra bro

Ungguttene er blant annet mistenkt for å ha forsøkt å dumpe en 15 kilos stein på en vekterbil som kom kjørende under en bro.

Politiet ser alvorlig på hendelsene og har trappetopp samarbeidet med skole, barnevern, trossamfunn og bydelen. Det er opprettet et eget team på politistasjonen for å styrke innsatsen, og politiet har tatt i bruk helikopter.

Politiet har anslått at det var snakk om 10 til 15 ungdommer som er involvert, men avviser at det er snakk om gjengdannelser. Hva motivet for hærverk og steinkastingen er, vil politiet ikke spekulere på.

