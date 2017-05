Politiet etterforsker 33 nye Dark Room-saker

Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn.

Siden 20. november 2016 er det opprettet 33 nye saker i prosjektet. 13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt, mens 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikter.

Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder. Her fant dataetterforskerne et par tusen overgrepsbilder og et par hundre videofiler. Gjennom analyse av mannens datamaskin fant politiet fram til personer mannen hadde delt overgrepsbilder med eller mottatt bilder fra.