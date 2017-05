Dark Room-etterforskerne støtter omstridt forslag om utvidet IP-lagring

– I praksis står vi uten mulighet til å oppklare svært mange krenkende og alvorlige straffbare handlinger fordi tilbyder av internettilgang ikke har hjemmel til å lagre knytinger til en IP-adresse lenger enn 21 dager, skriver Vest politidistrikt i siste oppdatering i pedofili- og overgrepsetterforskningen Operasjon Dark Room.

Amundsen: Høy prioritet

Der ytres det klar støtte til forslaget om å pålegge nettleverandørene å lagre sine brukeres IP-adresser i seks måneder, slik justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) har vært en klar talsmann for. Frp-landsmøtet vedtok i våres å jobbe for en lovendring, og Amundsen har gjort det klart at han vil jobbe for at dette også skal bli regjeringens politikk.

– Det er jo noen utredninger som må gjøres, men jeg er innstilt på at vi skal legge fram en proposisjon så raskt som mulig. Dette har høy prioritet fra min side, sier Amundsen til NRK.

Omstridt

Men forslaget er omstridt, fordi det av personvernforkjempere ses på som et uforholdsmessig stort inngrep i folks privatliv og personvern. Blant partiene som stiller seg negative til en endring, er støttepartiet Venstre, mens regjeringens andre parlamentariske støtte, KrF, er for og har på egne vegne allerede foreslått en lovendring.

– Dette er et endringsforslag regjeringen burde foreslått for lengst og som Kripos og politiet har etterspurt i flere år. Seksuelle overgrep mot barn er en av de verste formene for kriminalitet. Tiden for dette endringsforslaget er overmodent, sier Kjell Ingolf Ropstad til NTB. Han sitter som andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget og regner med at det blir et stort flertall i Stortinget for forslaget.

Avgjørende

Vest politidistrikt understreker i sin pressemelding at informasjonen knyttet til IP-adresser er sentral, og ofte avgjørende for å oppklare stadig flere former for kriminalitet – også grove seksuelle overgrep mot barn over internett.

– Lengre lagringstid for IP-adresser er etter vår oppfatning helt vesentlig for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett, skriver Vest politidistrikt.

(©NTB)