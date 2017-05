33 nye Dark Room-saker – minst 300 barn grovt misbrukt

Etterforskningen av Dark Room-sakene har avdekket en stor mengde direkteoverførte overgrep, gjennom flere år. Ofrene i sakene er barn, helt ned i spedbarnsalder, som gjentatte ganger blir utsatt for svært grove overgrep. Flere av overgrepene framstår som tortur, opplyser Vest politidistrikt tirsdag morgen.

Siden Dark Room-operasjonen startet i hemmelighet i januar 2016, har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn. De fleste sakene omfatter deling, produksjon og befatning med bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn, men det stadig voksende sakskomplekset omfatter også fysisk overgrep mot egne barn og barn i utlandet.

Direktesendte overgrep

I et stort antall livestreaming-saker har politiet dessuten funnet minst 300 barn som er blitt utsatt for overgrep foran webkamera. Direktestrømmingen skjer blant annet fra Filippinene. Overgrepene som vises, er bestilt ned i minste detalj av norske nettbrukere.

– Vi ser at bestillinger og gjennomføring av slike overgrep har pågått over flere år. Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver Vest politidistrikt.

I direktestrømming-sakene mener politiet at flere hundre voksne som tilrettelegger for eller gjennomfører de seksuelle overgrepene som er bestilt mot barna.

33 nye saker

Siden 20. november 2016 er det opprettet 33 nye saker i prosjektet. 13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt, mens 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikter.

Til sammen er 47 saker som har sitt utspring i Dark Room sendt ut av politidistriktet, to av dem til Danmark og Sverige. Samtlige av landet tolv politidistrikter etterforsker nå en eller flere saken som er tilknyttet eller har sprunget ut av Dark Room-etterforskningen i Bergen.

Saken begynte å rulle i midten av november da politiet tok beslag i en datamaskin hjemme hos en ålesunder. Her fant dataetterforskerne et par tusen overgrepsbilder og et par hundre videofiler. Gjennom analyse av mannens datamaskin fant politiet fram til personer mannen hadde delt overgrepsbilder med eller mottatt bilder fra.