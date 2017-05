Statsbygg: Enten Utøya-kaia eller Sørbråten

– Sørbråten er alternativet. Hvis ikke det blir Utøya-kaia, blir det Sørbråten, sier Erlend Blakstad Haffner, som bistår Statsbygg med råd om minnesmerket etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Som følge av den betente striden om minnesmerket satte Statsbygg sammen en gruppe for å vurdere plasseringen av minnesmerket.

Gruppa har nå landet på at Utøya-kaia er det beste alternativet, og mandag arrangerte gruppa befaring ved brygga og møte med naboene og andre som er involvert, ifølge NRK.

Striden om minnesmerket ble etter hvert så betent at naboene trakk staten for retten for å hindre et minnesmerke på Sørbråten. Naboene er heller ikke begeistret for alternativet med Utøya-kaia.

– Plasseringen i umiddelbar nærhet til kaia og dermed aktivitetene på Utøya, både i tiden før, under og etter 22. juli, er veldig sentral. Vi mener denne plasseringen er den mest skjermede og det enkleste stedet å skape et verdig minnested, sier Haffner.

Han sier at de har forsøkt å ta hensyn til naboene så godt det lar seg gjøre, og at området ved kaia ikke vil skjemmes av aktivitetene som foregår der.

