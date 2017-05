Mann siktet for frihetsberøvelse skjelte ut retten

Mannen, som er i midten av 30-årene, ble pågrepet på Landås i Bergen sent fredag, skriver Bergens Tidende. Han ble framstilt for varetektsfengsling mandag.

Politiet ba om fire ukers varetektsfengsel, men retten falt ned på to uker, noe som ikke blidgjorde mannen.

Da dommeren leste opp avgjørelsen, reagerte siktede nemlig kraftig, ifølge avisen. Han gikk mot politibetjentene bak i rettslokalet og satte armene fram for at de skulle sette på ham håndjern.

Tirade

Han kom så med en tirade på morsmålet og kalte alle for «idioter». Mannen er opprinnelig fra Afghanistan.

– Jeg oppfattet det som ren frustrasjon, sier forsvarer Einar Råen.

Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra en kvinne om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år. Søndag var mannen i avhør med forsvarer til stede. Også barnas foreldre er avhørt. Politiadvokat Trond Eide sier siktelsen gjelder frihetsberøvelse og krenkende og uanstendig atferd overfor de to små barna.

– Barna må inn til tilrettelagte avhør. Dette er ikke gjennomført ennå, sier Eide.

Danset naken

Han sier de to barna ble holdt i en leilighet i noen timer.

– Foreldrene etterlyste dem eller lette etter dem, og døren var låst, sier Eide.

Ifølge avisen skal mannen ha danset naken foran barna.

(©NTB)