Mann siktet for frihetsberøvelse av barn i Bergen

Mannen, som er i midten av 30-årene, ble pågrepet på Landås i Bergen sent fredag, skriver Bergens Tidende. Han fremstilles for varetektsfengsling mandag.

Bakgrunnen for pågripelsen var en bekymringsmelding fra en kvinne om at mannen skulle ha forgrepet seg på to små barn på rundt seks år. Søndag var mannen i avhør med forsvarer til stede. Også barnas foreldre er avhørt. Politiadvokat Trond Eide sier siktelsen gjelder frihetsberøvelse og krenkende og uanstendig atferd overfor de to små barna.

– Barna må inn til tilrettelagte avhør. Dette er ikke gjennomført ennå, sier Eide.

Han sier de to barna ble holdt i en leilighet i noen timer.

– Foreldrene etterlyste dem eller lette etter dem, og døren var låst, sier Eide.

