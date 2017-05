Kolberg: – Kan bli delvis åpen behandling av terrorrapport

– En åpen del fordi det er nødvendig å få belyst disse sakene i offentligheten. Men også en lukket del for at vi skal være sikre på at Stortingets plenum kjenner til alle de alvorlige detaljene i saken, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder, Martin Kolberg, til NTB.

Han understreker at behandlingen først skal drøftes med komiteen før det blir avgjort hvordan behandlingen skal gjennomføres.

Mandag holdt kontroll- og konstitusjonskomiteen en lukket høring om terrorsikring. Bakgrunnen for de nye rundene i komiteen er en rapport fra Riksrevisjonen fra i fjor høst, som rettet alvorlig kritikk mot regjeringens arbeid med terrorsikring.

– Det var helt nødvendig å ha en slik høring. Det er ingenting i denne lukkede høringen som viser til at Riksrevisjonens rapport var feil. Det understreker på mange måter alvoret i saken, sier Kolberg, som ikke vil kommentere om saken er blitt mer alvorlig.

– Alvorlighetsgraden av saken er etter mitt skjønn dokumentert uten at jeg vil gå i enkeltheter, svarer han.

Ifølge rapporten er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til tilstrekkelig å beskytte kritisk infrastruktur, som vann- og strømforsyning eller viktige bygninger, ved terrorangrep og sabotasje.

(©NTB)