Dagligvarekjedene vil frivillig innføre plastposeavgift

Kjedene driver nå intens lobbyvirksomhet for å hindre at myndighetene innfører en avgift. I stedet vil de frivillig legge på 50 øre i ekstragebyr, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi frykter at en mye større fiskal avgift som vil ha en negativ effekt for forbrukerne. En slik avgift vil bare forsvinne i den store potten. Derfor foreslår vi heller at avgiften skal gå til et fond for miljøtiltak som å rydde strender, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy til avisen.

Han møtte nylig klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H). Helgesen understreker at Norge skal gjennomføres EUs nye plastdirektiv, som gir landene valget mellom å kutte i plastposeforbudet eller å innføre en avgift. Departementet skal nå vurdere om forslaget fra dagligvarebransjen oppfyller kravene fra EU.

Ifølge Helgesen er ikke plastposer fra norske forbrukere noe stort miljøproblem, men plastproduksjonen påvirker Norge som sjømatnasjon. Vi får tilført plast fra andre steder gjennom havstrømmer.

Under forhandlingene om statsbudsjettet ble regjeringspartiene Høyre og Frp enige med Venstre og KrF om å innføre en miljøavgift på 1,50 kroner på plastposer. Dette skulle gi staten 1 milliard kroner i merinntekt. Like før innføringen i mars 2015 ble avgiften imidlertid lagt på is og etter hvert droppet.

