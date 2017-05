Hjem Brannstiftelser i Oslo – politiet tror ungdomsgjeng står bak

For tredje natt på rad tror politiet at en ungdomsgjeng er ute og herjer på Vestli i Oslo. Det er meldt om brann ved en barnehage og at en bil ble påtent.