Bedriftsinvesteringer på bunnivå

Nasjonalregnskapet viser at de økonomiske satsingene i Norge skjer i offentlig sektor, oljevirksomhet og ikke minst i boligmarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

Det bekymrer sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

– Det som skal sikre velferden på sikt, er at det skapes flere jobber i privat sektor, sier Øystein Dørum til avisen.

Han mener det er helt avgjørende at både regjeringen og Stortinget tar inn over seg at det kan bli et stort problem for norsk økonomi dersom ikke investeringsnivået i vanlige bedrifter tar seg opp.

Finansminister Siv Jensen (Frp) mener likevel at pilene peker riktig vei og at lave investeringer i næringslivet er en utfordring hele Europa sliter med, ikke bare Norge.

– Veksten tar seg opp, sysselsettingen tar seg opp og investeringene tar seg opp. Jeg sover godt om natten, men en finansminister kan ikke sove i timen; omstillingen er ikke over. Vi må gjøre kloke prioriteringer også fremover, sier Jensen.

