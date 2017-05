16-åring siktet for falsk voldtektsanmeldelse

Politiet i Telemark mottok anmeldelsen 27. april. Ifølge jenta hadde hun blitt overfalt og voldtatt eller forsøkt voldtatt i et skogområde i Porsgrunn kvelden før.

– På bakgrunn av opplysninger som har kommet fram under etterforskningen, mener politiet det er mest sannsynlig at jenta ikke er utsatt for noe straffbart, opplyser politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt.

Jenta ble derfor siktet for falsk anmeldelse 10. mai. Hun har vært i flere avhør hos politiet, og både jenta og hennes verger er gjort kjent med siktelsen. Politiet ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvordan jenta stiller seg til siktelsen eller hva hun har forklart i avhørene.

Politiet opprettet anmeldelse etter at jenta tok kontakt med dem via sine foreldre. Ifølge politiet hadde jenta forklart at det hadde gått en mann bak henne på en sti, og at han hadde tatt tak i henne og revet henne over ende. Hun fortalte at voldtekten eller voldtektsforsøket hadde skjedd der og da, før hun sparket og slo seg løs.

