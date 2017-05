Politiet la ut spikermatte i biljakt i Sandnes

– Etter en tid får vi øye på bilen, og tar opp jakten. Vi legger ut spikermatter på vei nordover på E39, men det stoppet ham, forteller operasjonsleder Nikolai Austerheim i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Han fortsatte ferden på felger og punkterte dekk etter at han hadde kjørt over spikermattene og ble til slutt tvangsstanset ved Håbafjell i Sandnes. Tvangsstansen innebærer at politiet kjørte inn i bilen og presset den av veien.

Politiet meldte at mannen var pågrepet i 2.40-tiden.

Det er mistanke om ruspåvirkning, og det vil bli tatt blodprøve av mannen. Mannen er en kjenning av politiet.

(©NTB)