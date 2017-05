Leteaksjon i Oslofjorden avblåst – båteier funnet

Eieren av båten har forklart politiet at han hadde lånt den bort til en kamerat, og at kameraten falt over bord et sted ved Son i Akershus – på den andre siden av fjorden. Derfra har båten gått for egen maskin til den traff land, konkluderer Søndre Buskerud politidistrikt søndag ettermiddag.

Da båten – en Zodiak rib med 115 hesters Evinrude påhengsmotor – ble funnet i fjæresteinene ved Tofte i Hurum i Buskerud, sto tenningsnøkkelen fortsatt i tenningen, og gasshendelen sto i stilling for fullt gasspådrag.

Et Sea King redningshelikopter, flere båter og letemannskaper langs land ble satt inn i redningsaksjonen. Kongeskipet Norge og flere småbåter deltok også i letingen, som pågikk i et par timer.

