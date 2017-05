Skatt øst krever Tidal for 14 millioner

Skattemyndighetene ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men bekrefter summen, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg kan bekrefte at beløpet som er registrert i løsøreregisteret på 14.119.080 på Tidal Music as er riktig, skriver Skatt østs avdelingsdirektør for innkreving, Cathrine Sjong Bakken, i en epost.

Det er ikke helt klart hva som ligger bak skattekravet. Aspiro-konsernet, hvor Tidal utgjør nesten hele driften, taper penger og skal ha store fremførbare underskudd.

Datterselskapet Tidal Music as, som har fått kravet mot seg, har brorparten av inntektene til Tidal og omkring 90 ansatte, men også der er de fremførbare underskuddene store. Selskapet har ikke besvart avisas spørsmål om saken.

Bransjebladet Billboard skrev fredag at toppsjef Jeff Toig er ferdig i Tidal og at utnevnelsen av en ny sjef er nær forestående. I januar i fjor ble Toig den tredje sjefen i Tidal etter Jay Zs oppkjøp av tjenesten våren 2015.

Tidal har tapt penger i alle år, og underskuddene har økt etter oppkjøpet, som hip hop-mogulen gjennomførte med 15 andre av musikkens superstjerner i ryggen.

(©NTB)