Pass-skannere på Gardermoen skaper kø

Problemet skal først være løst i løpet av mandag, skriver Avinor på Twitter.

Avinor sier at det er fare for kø søndag, til tross for at politiet bemanner med alt tilgjengelig mannskap.

– Det går litt i rykk og napp. Når det kommer inn flere fly fra utenfor Schengen samtidig, kan det bygge seg opp en del kø, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor til NTB.

