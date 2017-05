Mann siktet for voldtekt av ung kvinne i Bergen

Mannen, som er flyktning, møtte kvinnen i byen natt til søndag i forbindelse med kjøp av nattmat, skriver Bergens Tidende.

Mannen har forklart at hun ble med til leiligheten hans og at de der hadde frivillig sex. Kvinnen har på sin side sagt at hun ble ført med tvang til hjemmet hans der hun ble voldtatt.

Deretter forlot hun boligen og oppsøkte en vekter. Politiet kom til stedet, kvinnen ble avhørt og undersøkt på voldtektsmottaket. Hun fremsto som sterkt preget, ifølge kjennelsen fra Bergen tingrett.

41-åringen ble pågrepet da politiet fant fram til boligen hans.

– Han har en løs tilknytning til riket. Familien hans er ikke i Norge, og vi mener det er fare for at han vil rømme hvis han ikke settes i varetekt, sier politiadvokat Ørjan Ogne i Vest politidistrikt.

Siktedes forsvarer, advokat Rolf Knudsen, sier at hans klient tar saken svært tungt.

– Han har erkjent at de har hatt seksuell omgang, men uten bruk av tvang og trusler. Han har hele tiden sagt at det har vært frivillig. Han anker fengslingskjennelsen og samarbeider med politiet. Så får vi se hva etterforskningen resulterer i, sier han.

