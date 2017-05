To menn tiltalt for nesten 30 hytteinnbrudd

Mennene i 20-årene ble pågrepet i begynnelsen av februar etter at politiet fant store mengder tyvegods i kjelleren i boligen til en av mennene i Solør, melder NRK.

Nå er Solør-mannen tiltalt for 27 hytteinnbrudd og åtte innbruddsforsøk. Den andre mannen er tiltalt for 21 hytteinnbrudd og 5 forsøk. Begge er også tiltalt for grovt heleri, men nekter seg skyldig etter tiltalen.

Det er stjålet alt fra verktøy til godteri fra hyttene. Innbruddene skjedde imellom september i fjor og januar i år. Politiet har også en lang rekke gjenstander som de ikke har klart å spore tilbake til noen spesifikke anmeldelser, og ber derfor publikum som har vært utsatt for innbrudd i området om å melde seg.

