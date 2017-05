Pause i arbeidet på E18 i Telemark 

Vedlikeholdet av de to snart 40 år gamle bruene skulle egentlig vært ferdig til høsten. Nå viser det seg at rekkverket har så store skader at det vil ta tre år å bli ferdig. Av hensyn til trafikantene blir nå arbeidet satt på vent til ny E18 åpnes mellom Langangen og Rugtvedt. Da vil trafikkbelastningen på de gamle bruene være betydelig mindre, slik at det blir lettere å utføre.

– Meningen har vært å utbedre rekkverket punktvis, men etter at vi har åpnet opp, viser det seg at det er nødvendig å reparere rekkverkene i hele bruenes lengde, forteller byggeleder Terje Bergan i Statens vegvesen.

Onsdag denne uken fikk entreprenøren beskjed om at arbeidet skal avvikles så snart som mulig. I løpet av juni vil arbeidet være avsluttet. Samtidig økes hastigheten fra 30 til 70 kilometer i timen.

– Det er viktig å understreke at arbeidet som gjøres, ikke har noe med selve den bærende konstruksjonen på brua å gjøre. Det er kun i rekkverket betongen byttes ut, sier byggelederen.

Veien skal sikres på forsvarlig måte med et midlertidig betonggjerde, understreker Bergan.

