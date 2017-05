Basehopper hentet ned fra fjellhylle i Rogaland

Meldingen om ulykken kom klokka 17.20 fredag ettermiddag. Etter hvert fikk redningsmannskapene kontakt med hopperen, som rapporteres å være lettere skadd, men som trengte hjelp for å komme seg ned.

Rundt tre timer senere var mannen hentet ut, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Vi satte av klatrere på et punkt litt under fjellhylla der basehopperen var. De klatret opp og fikk sikret basehopperen, slik at vi kunne heise ham ut med helikopteret, sier vakthavende redningsleder Ben Vikøren ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Til NRK opplyser Brit Edvardsen i hopparrangøren SBK Base at hopperen har vært borti fjellveggen.

– Det er en såkalt cliff strike, sier Edvardsen.

