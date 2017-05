Eirik Jensen: – Redd for å bli dømt til fengsel

– Alle er jo det, innrømmer Jensen i et intervju i NRK-podkasten «Purk eller skurk».

59-åringen fyller 60 år i sommer. Etter den over fire måneder lange rettssaken er han fortsatt optimistisk. Mens aktoratet vil ha ham dømt til 21 års fengsel, mener forsvarerne at han må frifinnes. Dommen faller trolig ikke før i slutten av september.

– Guarden har vært oppe i snart fire år, men det begynner å røyne på, sier Jensen som mener han har vært utsatt for en eneste lang svertekampanje fra saken startet.

– Det har kommet fra utplukkede kolleger. Selvfølgelig har strategien vært å skape mistenkelige forhold rundt meg. Det kan jeg ikke forsvare meg mot. Jeg må bare ta det løpet de kjører mot en domsavsigelse, sier han.

– Eventyr

Forsvarerne John Christian Elden og Arild Holden påpekte på rettssakens siste dag det de mener er en rekke feil og mangler i påtalemyndighetens framstilling av saken.

Elden kalte medtiltalte Gjermund Cappelens forklaring «et eventyr» og beskrev den såkalte hasjbaronen som kynisk, pengedreven og uten empati. Elden påpekte at Cappelen selv har innrømmet å finne på «tull og tøys» i avhør for å oppnå strafferabatt, og beskrev påtalemyndighetens bevisførsel som et «skuebrød» med mange «mener», «tror» og «kan tenkes å ha».

– Dere skal ikke tro. Dere skal avdekke og bevise. Dette holder ikke i en norsk rett, sa Elden.

– Rimelig spesiell

Jensen selv beskriver Spesialenhetens etterforskning av saken som «rimelig spesiell i norsk politihistorie».

– Jeg er ikke spesielt trygg på at dette har vært en objektiv etterforskning, sier Jensen og viser blant annet til at Kripos la et tips om ham dødt i 2011.

– I 2013 er det mesteparten av de samme opplysningene som fremkom i 2011, som brukes som grunnlag for å starte etterforskning. Og jeg er litt sånn: «Ja vel, hvor er de kritiske brillene? Hvor er validitetssjekken av Cappelens påstander før man starter?».

Grovt tillitsbrudd

Både Cappelen og Jensen er tiltalt for korrupsjon og grov narkotikakriminalitet, Eirik Jensen for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge i perioden 2004–2013, og Cappelen for innførsel av over 16 tonn hasj i årene 1993–2013.

Spesialenheten mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd og at det for Jensens del ikke finnes formildende omstendigheter. Aktor Katrine Schilling konkluderte fredag forrige uke med at Jensens forklaringer ikke er troverdige.

