Bombeflyet B-52 til Norge for første gang

Over hundre militære fly fra elleve nasjoner med over tusen deltakere deltar i Arctic Challenge Exercise (ACE), nord i Norge, Sverige og Finland. Øvelsen, som startet mandag og pågår til 2. juni, er tidligere blitt arrangert i 2013 og 2015. For første gang vil det også være med ett til tre amerikanske B-52H bombefly, skriver Teknisk Ukeblad.

– Det vil ikke lande på noen av basene, men delta i et luftoppdrag på slutten av øvelsen, opplyser Forsvaret. Bombeflyet har åtte motorer og en særegen vingeprofil. Det kan frakte nær 32 tonn våpenlast, blant annet 20 kryssermissiler.

Flyet, med tilnavnet Stratofortress, ble bygget i 744 eksemplarer. USA har i dag til sammen 76 operative H-modeller som flyr fra flybasene Barksdale i Louisiana og Minot i North Dakota. Alle flyene ble produsert så tidlig som 1961-1962, men har siden vært gjennom en rekke oppgraderinger.

ACE er ikke en Nato-øvelse, men en del av Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO), som er en samtrening mellom Finland, Norge og Sverige.

Den multinasjonale øvelsen ledes fra Finland.

