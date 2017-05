58-åring i retten, tiltalt for overgrep mot stedatter

Mannen er tiltalt for ved minst tre anledninger å ha forgrepet seg på sin da 14 år gamle stedatter i perioden april til november 2015. Han er også tiltalt for å ha vist jenta film og bilder med pornografisk innhold.

Rettssaken går mandag og tirsdag i Gjøvik tingrett. Det er ett og et halvt år etter at mannen tilsto overgrepene etter at moren hadde gjort et hemmelig opptak av mannen og datteren mens hun var på kveldsvakt en novemberdag i 2015, skriver ABC Nyheter.

Jentas foreldre, som er skilt, har valgt å fortelle historien til ABC Nyheter fordi de mener politiet og myndighetenes behandling av overgrepssaken er sterkt kritikkverdig.

– Vi står fram med dette fordi foreldre i «Dark Room»- saken må være oppmerksomme på hva de kan oppleve fra politi, rettsvesen og fylkesmann – det offentlige, sier jentas far til avisen.

I januar klaget foreldrene til Riksadvokaten. Da hadde det gått 425 dager siden overgrepene ble anmeldt og stefarens tilståelse like etter. Det var tatt ut tiltale, men saken var ennå ikke berammet. Riksadvokat Tor-Aksel Busch kalte henvendelsen berettiget og liggetiden «meget uheldig», og sendte et purrebrev til Gjøvik tingrett i håp om å bidra til å framskynde selve berammelsen av saken.

– Jeg er også av den oppfatning at denne saken samlet sett har tatt langt tid. Det er beklagelig, det er en alvorlig sak. I perioder mener jeg det er gode grunner for at den er blitt liggende, sier politiadvokat Marte Johansen til avisen. Hun peker på at de fikk tiltalen tilbake fra statsadvokaten 13. september i fjor, men at de ønsket å etterforske en annen sak ferdig før de gikk i hovedforhandling med denne saken.

