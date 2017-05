Tror kun på politisk løsning for Remøy-tråler

Tråleren ble innbrakt til Murmansk 10. mai etter at det ved en rutinekontroll ble oppdaget at skipet ikke hadde gyldig lisens for å fiske etter reker i russisk farvann. Fiskeridirektoratet har innrømmet at det er en feil fra deres side som gjorde lisensen ugyldig.

På en pressekonferanse på Fosnavåg i Herøy kommune onsdag sa styreleder Olav Remøy at han ikke tror saken kan løses annet enn på politisk hold.

– Kun en politisk løsning

– Saken må løses nå. Vi er glad for at saken får veldig høyt fokus og blir jobbet med på høyt nivå. Vi trodde først på en rask oppklaring, men vi kan ikke i dag si når det kan komme en løsning, det vet vi ikke, sa Remøy.

Styrelederen sa at de i begynnelsen fikk et klart inntrykk av at dette ville bli raskt løst på administrativt nivå, men da kausjonskravet på 90 millioner kroner kom gikk alvoret opp for dem.

– Det er kun en politisk løsning som er mulig slik det ser ut nå, sa Remøy.

På Stortinget har Senterpartiets representant Liv Signe Navarsete, som sitter i utenrikskomiteen, allerede henvendt seg til utenriksministeren og spurt regjeringen hva den vil gjøre for å løse den fastlåste situasjonen.

Høyeste prioritet

Nå melder også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre seg på. I et brev til utenriksminister Børge Brende (H), oppfordrer han Brende til å gi saken høyeste prioritet, og skriver at han forventer at utenriksministeren utnytter alle tilgjengelige kanaler.

– Jeg forventer at denne saken gis høyeste av prioritet av utenriksministeren, av hensyn til de menneskene som nå er berørt og opplever en vanskelig situasjon, og familiene deres hjemme i Norge. Men også fordi både Norge og Russland er tjent med at sånne saker løses på en raskt og effektiv måte, sier Jonas Gahr Støre til Sunnmørsposten.

