Tiltalt kvinne (48) frifunnet for heleri i Nordea-saken

Dermed er Sonia Rashid frifunnet for den samme forbrytelsen hun ble domfelt for i 2015. Hun fikk saken opp for lagmannsretten på nytt fordi retten forrige gang brukte loven feil.

Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til at det ikke er grunnlag for å dømme henne for rollen hun spilte i Nordea-saken, fordi det ikke er tilstrekkelig bevist at handlingene hennes er tilsvarende straffbare i Dubai som i Norge.

Den nye straffeloven krever såkalt dobbelt straffbarhet – altså at en handling begått i utlandet må være straffbar i begge land – for at en person skal kunne dømmes.

Rashid erkjenner at hun i løpet av noen dager i 2010 gjorde 29 uttak fra minibanker i Dubai, av til sammen nesten 53 millioner kroner. Men hun nekter straffskyld, fordi hun hevder hun ikke forsto at pengene stammet fra straffbare handlinger.

Ble trodd av retten

Pengene som strømmet inn på kontoer Rashid disponerte i Dubai, stammet fra Nordea-bedrageriet. Seks personer er domfelt for å ha forfalsket en fullmakt som gjorde det mulig å tappe kontoen til en av Norges rikeste kvinner, Randi Nilsen. Utbyttet ble totalt drøyt 89 millioner kroner.

Flertallet i lagmannsretten fastslår at det ikke er tilstrekkelig bevist at Rashid kjente til at hun tok ut og videreleverte kriminelle penger og at hun derfor ikke kan dømmes for grovt heleri. Retten mente hun etter norsk rett hadde vært uaktsom, men fant at det ikke var tilstrekkelig godtgjort at uaktsomt heleri er tilsvarende straffbart i Dubai.

Et mindretall på tre dommere fant «etter en samlet vurdering at det er sannsynliggjort at vilkårene for dobbelt straffbarhet er oppfylt».

Dommen ble opphevet

Den første lagmannsrettsdommen, på halvannet års fengsel, ble opphevet av Høyesterett for et år siden.

Domstolen hadde forstått lovverket grunnleggende feil da den dømte Rashid etter den gamle straffeloven. Det var den nye straffeloven av 2005 som skulle ha vært brukt. Den har bestemmelser som kan være gunstigere for den tiltalte kvinnen, ifølge Høyesterett.

– I forarbeidene til den nye loven, kommer det fram en viss grad av avkriminalisering for heleri begått i utlandet. Det kreves dobbel straffbarhet, hvilket innebærer at handlingen ikke bare må være straffbar i Norge, men også i det landet den er begått i for at man skal kunne domfelles, sa Rashids forsvarer, advokat Heidi Juritzen, til NTB før den gjenopptatte straffesaken skulle starte i lagmannsretten.