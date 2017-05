Mann kom uskadd fra hanggliderstyrt i Buskerud

Mannen ble skåret løs fra stroppene som holdt ham fast i treet. Deretter tok han seg på egne bein ned til den vanlige landingsplassen like nord for Hvittingfoss sentrum, skriver Østlands-Posten.

Meldingen om ulykken kom i 21-tiden tirsdag. Ifølge politiet satt hangglideren fast i et tre i fjellsiden ved Tuftfjellet.

Mannen i hangglideren satte utfor sammen med flere andre, opplyste operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

– Det ser ut til å ha gått bra med ham. De andre har hatt radiokontakt, og han sier han er uskadd, forklarte operasjonslederen tidligere på kvelden.

Mannen hang ifølge politiet rundt tre meter over bakken, og brannvesenet forsøkte å ta seg fram for å få ham ned.

Hvittingfoss er et mye brukt område for hangglidere. Folk fra store deler av Østlandet drar dit for å fly over Lågendalen.

